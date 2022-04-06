Годовая инфляция в России за неделю ускорилась
Среда, 6 апреля 2022, 22:39 -
Инфляция в России к 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении. Цены на продукты к 1 апрелю выросли на 9,9%.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на обзор Минэкономики
Так, за неделю рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,9% на фоне укрепления курса рубля. Также замедлились темпы роста цен на продовольственные товары до 1,22% с 1,76% неделей ранее.
За неделю больше всего подорожали:
- лук (+14,2%),
- капуста (+13,2%)
- свекла (+8,5%).
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