В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции

Белый дом опубликовал детальный список дочерних предприятий Альфа-банка и Сбербанка за пределами РФ на которые наложили санкции.

Об этом сообщается на сайте.

Так, в списке банков, которые принадлежат Альфе ее Амстердамский торговый банк NV (Нидерланды) и дочерний банк в Казахстане

Украинский Альфа-банк в список не вошел и не находится под санкциями, поскольку российские владельцы вышли из собственности.

Что касается Сбербанка, то тут дочерний банк в Казахстане, Беларуси, Украине (находится в состоянии ликвидации - ЭП) и Австрии.

Напоминаем:

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС вводят новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.