Все разделы
Укр / Рус

В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции

Среда, 6 апреля 2022, 21:54 - Илья Колдомасов

Белый дом опубликовал детальный список дочерних предприятий Альфа-банка и Сбербанка за пределами РФ на которые наложили санкции.

Об этом сообщается на сайте.

Так, в списке банков, которые принадлежат Альфе ее Амстердамский торговый банк NV (Нидерланды) и дочерний банк в Казахстане

Украинский Альфа-банк в список не вошел и не находится под санкциями, поскольку российские владельцы вышли из собственности.

Что касается Сбербанка, то тут дочерний банк в Казахстане, Беларуси, Украине (находится в состоянии ликвидации - ЭП) и Австрии.

Напоминаем:

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС вводят новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

санкции
Материалы по теме
Бельгия заблокировала платежи на почти 200 миллиардов евро из-за санкций 6 апреля 2022, 21:36
Западные компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Как они помогают России их обходить 6 апреля 2022, 14:05
ЕС добавит в санкционный список Грефа, Дерипаску и дочек Путина – медиа 6 апреля 2022, 14:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте