Бельгия заблокировала платежи на почти 200 миллиардов евро из-за санкций

Бельгия заблокировала транзакции на сумму более 196 миллиардов евро в соответствии с санкциями ЕС против России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

Необычно высокая сумма относительно небольшой страны объясняется тем, что Бельгия является страной, где базируются такая клиринговая компания как Euroclear, специализирующаяся на расчетах по операциям с ценными бумагами.

Swift, международная банковская система обмена сообщениями, разорвавшая связи с семью российскими банками под режимом санкций, также базируется в Бельгии.

Кроме заблокированных транзакций, Бельгия заморозила активы на сумму 2,7 млрд евро, принадлежащие подпадающим под санкции физическим и юридическим лицам. Бельгийская таможня также заблокировала 1000 транспортных средств класса люкс из-за пределов ЕС, следовавших через бельгийские порты по пути в Россию.