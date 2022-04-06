Британская фарм-компания GSK прекратило импорт пищевых добавок и витаминов в Россию
Среда, 6 апреля 2022, 20:49 -
Британская компания GlaxoSmithKline заявила, что ее потребительское подразделение прекратило импорт пищевых добавок и витаминов в Россию.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы поддерживаем глобальные санкции и будем их соблюдать", — заявила GSK ранее на своем сайте. "Мы приняли меры предосторожности, чтобы в максимально возможной степени остановить любое прямое участие и поддержку российского правительства и военных".
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