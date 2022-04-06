Золотовалютные резервы Украины в марте выросли на 2% – НБУ

Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,1 миллиона долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что резервы выросли, прежде всего, благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга.

В течение марта динамику резервов определяли три фактора. Первый – операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили 3,274 миллиарда долларов. В частности, 1,006 млн специальных прав заимствований поступили от МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования RFI, 639 млн евро – от Европейского инвестиционного банка, 588 млн евро – от Европейского союза, а также 111 млн долларов и 312 млн евро – от Всемирного банка.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 млн долларов. Из этой суммы 205 млн долл направлено на обслуживание еврооблигаций и 44 млн долл – на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте.

Кроме того, в марте Национальный банк и правительство уплатили 680 млн долл в пользу МВФ.

Второй фактор – операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком", – сообщают в Нацбанке.

Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке 2,476 млрд долларов и выкупил 748 млн. долларов. Чистая продажа валюты центробанком составляет 1,728 млрд дол.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 28 млн долл.

Экономическая правда