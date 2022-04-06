Состояние Трампа за год выросло на 600 миллионов долларов – Forbes
Состояние экспрезидента США Дональда Трампа за год выросло с 2,4 млрд долларов до 3 млрд долларов.
Об этом пишет Forbes в своем ежегодном рейтинге богачей.
"В октябре 2021 года Дональд Трамп объявил, что создает собственную социальную платформу Truth Social, которая ведется через Trump Media.
Хотя основная часть его состояния - это недвижимость в Нью-Йорке, Трамп получил 430 миллионов долларов от инвесторов, сделавших ставку на Trump Media", - пишет журнал.
Помимо этого, отмечает Forbes, Трамп владеет множеством недвижимых активов по всему миру, в том числе ликвидными винодельнями и полями для гольфа.
В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes, который обновляется в режиме реального времени, он занимает 1076-е место.
Экономическая правда
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