Украина национализирует еще 1,5 тысячи российских и беларусских вагонов

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Бюро экономической безопасности инициировало национализацию еще 1552 вагонов, принадлежащих российским и беларусским компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Бюро экономической безопасности осуществляет анализ деятельности установленных компаний, где конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, активов России и Беларуси и их граждан, производит выявление и остановку деятельности тех предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с этими странами", – говорится в сообщении.

По состоянию на 6 апреля БЭБ инициировало национализацию имущества РФ и Беларуси, а также их граждан ориентировочной стоимостью более 468 млн грн (450 вагонов-цистерн и 7 грузовых транспортных средств).

Кроме того, вещественными доказательствами признаны еще 1552 вагона, по которым решается вопрос наложения ареста.

"В частности, остановлена возможность вывоза 45 вагонов глинозема, общим весом более 3 тысяч тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу, в Российскую Федерацию. Идет оценка товарно-материальных ценностей. После проведения соответствующих мер будет решаться вопрос об их национализации", – заявили в бюро.

Экономическая правда