Крупнейшие продавцы электронных книг РФ снимают с продажи книги о Гарри Поттере
Серия книг о Гарри Поттере станет недоступна в крупнейших электронных каталогах РФ MyBook и "Литрес" по решению правообладателя.
Об этом сообщает пресс-служба MyBook.
"К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии "Литрес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "Литрес" или в любой -какой другой читальне", - говорится в сообщении.
Издательская группа "Азбука-Атикус" уточнила порталу DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке. Снятие с продаж серии романов также подтвердили в "Литресе".
"К сожалению, серия о Гарри Поттере исчезнет с полок ЛитРес 08.04.2022 в 23:59", - говорится в сообщении на сайте каталога.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"