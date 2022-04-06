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Крупнейшие продавцы электронных книг РФ снимают с продажи книги о Гарри Поттере

Среда, 6 апреля 2022, 18:42 - Алексей Павлыш

Серия книг о Гарри Поттере станет недоступна в крупнейших электронных каталогах РФ MyBook и "Литрес" по решению правообладателя.

Об этом сообщает пресс-служба MyBook.

"К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии "Литрес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "Литрес" или в любой -какой другой читальне", - говорится в сообщении.

Издательская группа "Азбука-Атикус" уточнила порталу DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке. Снятие с продаж серии романов также подтвердили в "Литресе".

"К сожалению, серия о Гарри Поттере исчезнет с полок ЛитРес 08.04.2022 в 23:59", - говорится в сообщении на сайте каталога.

Экономическая правда

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