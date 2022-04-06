Украинские айтишники запустили бот для бесплатного продвижения бизнесов

Команда разработчиков Momentum Bots создала телеграмм-бот, с помощью которого владельцы СТО, магазинов, маникюрных салонов, зоомагазинов, ремонтных мастерских, парикмахерских и других малых бизнесов, работающих во время войны, могут добавлять свои заведения на Полезную карту ЛУН Город.

Об этом сообщает пресс-служба ЛУН.

На Полезной карте ЛУН Город отображается актуальная информация о работающих супермаркетах, аптеках, почтовых отделениях по всей территории Украины.

Данные Карты команда ЛУН Город собирает в открытых источниках и непосредственно от бизнесов. Благодаря новому телеграмм-боту @MapMomentumBot нанести актуальную информацию о заведениях смогут и владельцы небольших бизнесов. Так они смогут бесплатно привлечь больше клиентов, а клиенты – получить более широкий выбор услуг.

Пользоваться картой можно с мобильного устройства и десктопа. Информация на карте обновляется сразу, как только ее обновляет источник данных.

Чтобы добавить бизнес на карту через телеграмм-бот, необходимо указать название заведения, тип предоставляемых им услуг, его адрес и режим работы. Каждый день представитель заведения будет получать запрос, работает ли заведение сегодня – благодаря этому данные на Полезной карте будут оставаться актуальными. С одного аккаунта можно добавить одно заведение.

Экономическая правда