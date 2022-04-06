Украина получила модульные дома для пострадавших от войны

Закарпатская областная военная администрация

США передали Закарпатской области 18 модульных домов, которые могут обеспечить временное проживание людей в любых условиях.

Об этом сообщает Закарпатская областная военная администрация.

"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период", – заявил глава ОВА Виктор Мыкита, добавив, что модульные сооружения отправят в Киевскую область.

В США такие конструкции использовали для обеспечения обитания людей после природных катастроф.

Учитывая это, руководство области вместе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, освобожденных Вооруженными Силами Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбардировок.

Закарпатская областная военная администрация

Закарпатская областная военная администрация

"Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", – прокомментировал Мыкита.

В свою очередь представители США предложили создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из Штатов для построения мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

Закарпатская областная военная администрация

Экономическая правда