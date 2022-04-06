РФ ждет музейные объекты стоимостью 42 миллиона евро, которые Финляндия не отдает
Финляндия заблокировала движение картин и скульптур стоимостью 42 миллиона евро, которые были отправлены в Россию из-за санкций Евросоюза.
Об этом сообщает Financial Times.
Страна остановила три партии объектов искусства, которые возвращались в Россию из музеев Италии и Японии на пограничном переходе Ваалимаа в выходные 2-3 марта.
По данным финской таможни, среди получателей был ряд российских музеев, в частности, вероятно, Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
"Обеспечение того, что санкции выполняются, является частью нашей работы, и мы всегда подстраиваем контроль с учетом рисков. Грузы, подлежащие уголовному расследованию, были обнаружены в рамках нашей привычной работы", – сказал Сами Ракшит, руководитель отдела принудительного контроля финской таможни.
Финляндия также удерживает 21 яхту в стране для зимнего хранения, поскольку расследует, подпадают ли они под санкции Запада.
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