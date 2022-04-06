ЕС добавит в санкционный список Грефа, Дерипаску и дочек Путина – медиа

Герман Греф и Олег Дерипаска Mikhail Svetlov/Getty Images

Европейский союз собирается добавить главу российского Сбербанка Германа Грефа и "алюминиевого олигарха" Олега Дерипаску в свой санкционный список.

Об этом пишет Financial Times.

Также в список попадут глава российской платформы электронной коммерции Ozon Александр Шульгин, один из ближайших деловых партнеров президента Владимира Путина Борис Ротенберг и контролирующий крупнейшую в России золотодобывающую компанию "Полюс" Саид Керимов.

"Также дочери Путина от первого брака Екатерина Тихонова и Мария Воронцова должны быть подвергнуты санкциям за получение выгоды от российского правительства", – говорится в тексте.

В новый список лиц, на которых нацелился ЕС, также входит Владимир Богданов, генеральный директор "Сургутнефтегаза", третьего по величине производителя нефти в России, на долю которого приходится около 10% добычи нефти в стране.

В случае одобрения государствами-членами ЕС упомянутым лицам заморозят активы и запретят поездки в ЕС. Список не является окончательным и может измениться до вступления в силу.