ЕС добавит в санкционный список Грефа, Дерипаску и дочек Путина – медиа
Европейский союз собирается добавить главу российского Сбербанка Германа Грефа и "алюминиевого олигарха" Олега Дерипаску в свой санкционный список.
Об этом пишет Financial Times.
Также в список попадут глава российской платформы электронной коммерции Ozon Александр Шульгин, один из ближайших деловых партнеров президента Владимира Путина Борис Ротенберг и контролирующий крупнейшую в России золотодобывающую компанию "Полюс" Саид Керимов.
"Также дочери Путина от первого брака Екатерина Тихонова и Мария Воронцова должны быть подвергнуты санкциям за получение выгоды от российского правительства", – говорится в тексте.
В новый список лиц, на которых нацелился ЕС, также входит Владимир Богданов, генеральный директор "Сургутнефтегаза", третьего по величине производителя нефти в России, на долю которого приходится около 10% добычи нефти в стране.
В случае одобрения государствами-членами ЕС упомянутым лицам заморозят активы и запретят поездки в ЕС. Список не является окончательным и может измениться до вступления в силу.
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