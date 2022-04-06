Министр энергетики сообщил сколько сейчас запасов газа и угля

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что пытается сейчас не называть конкретные цифры из-за войны на всех фронтах. Но ориентировочные показатели таковы: уголь гораздо больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Также он рассказал, что есть шахты, которые восстановить не будет возможности. "Происходит их затопление и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе – они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электроснабжение", - сообщил Галущенко.

А относительно газовых месторождений есть повреждения на Олишевском месторождении в Черниговской области. Добыча газа в целом упала где-то на 15%, а уголь на госшахтах – до 30%.