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Большинство крупных промышленных предприятий Запорожья возобновили работу

Среда, 6 апреля 2022, 11:03 - Илья Колдомасов

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что большинство крупных государственных и частных промышленных предприятий, обеспечивающих экономику региона, уже возобновили работу.

Об этом он сообщил в соцсетях.

К таким предприятиям он отнес Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения и др.

"Наша задача - это все сохранить и развивать", - написал министр.

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Запорожье
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