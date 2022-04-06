Большинство крупных промышленных предприятий Запорожья возобновили работу
Среда, 6 апреля 2022, 11:03 -
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что большинство крупных государственных и частных промышленных предприятий, обеспечивающих экономику региона, уже возобновили работу.
Об этом он сообщил в соцсетях.
К таким предприятиям он отнес Мотор Сич, Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, УПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения и др.
"Наша задача - это все сохранить и развивать", - написал министр.
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