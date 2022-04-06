Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели
Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели - Москва - Дели.
Об этом сообщило посольство РФ в Индии.
"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", – говорится в сообщении.
В посольстве РФ заявляют, что пассажирам, уже купившим билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме.
Air India выполняла полеты в Москву дважды в неделю.
Посольство РФ заявляет, что сохраняется возможность воспользоваться транзитными авиаперелетами из Индии в РФ через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.
Экономическая правда
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