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Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

Среда, 6 апреля 2022, 10:46 - Алексей Павлыш

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели - Москва - Дели.

Об этом сообщило посольство РФ в Индии.

"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", – говорится в сообщении.

В посольстве РФ заявляют, что пассажирам, уже купившим билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме.

Air India выполняла полеты в Москву дважды в неделю.

Посольство РФ заявляет, что сохраняется возможность воспользоваться транзитными авиаперелетами из Индии в РФ через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

Экономическая правда

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авиа Индия Россия
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