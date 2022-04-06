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Польша построит "сухой порт" для экспорта украинской аграрной продукции

Среда, 6 апреля 2022, 09:00 - Экономическая правда

Польша работает над созданием на границе с Украиной "сухого порта" с целью увеличения пропускной способности для экспорта украинской аграрной продукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

"Польша сейчас работает над созданием "Сухого порта" на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны", – отметил Ковальчик.

В ходе встречи стороны также обсудили условия взаимной сертификации продукции животного происхождения на рынки обеих стран и нотификаций по экспортным грузам для ускорения прохождения соответствующих процедур на границе и транспортировки.

По данным Минагрополитики, 90% экспорта украинской аграрной продукции ранее происходило через порты Одессы и Николаева, заблокированные Россией.

Экономическая правда

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порт аграрии Минагрополитики Польша
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