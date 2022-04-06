Зеленский отменил пошлины и НДС на импорт, в том числе с автомобилей

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о льготном импорте на период действия военного положения.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения" №2142-IX опубликован в "Голосе Украины" и вступил в силу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Импорт товаров в Украину освобожден от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установлена упрощенная форма растаможки.

Упрощенный способ таможенного контроля предусматривает подачу предварительной таможенной декларации и не требует проведения таможенного досмотра.

Принимая закон, депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами, а также субъектами упрощенной системы.

Продолжается с трех до шести месяцев период, в течение которого плательщики, не имевшие возможности подать налоговую отчетность, должны исполнить обязанность полного представления отчетности по истечении особого периода.

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