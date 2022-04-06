Трансляция: "Финансовая система Украины в условиях войны. Готовы ли банки кредитовать?"
6 апреля 2022 в 12:00 началась экспертная дискуссия о том, как во время военного положения работают экономика, банки и Национальный банк Украины.
Цель мероприятия – рассказать, что происходит с экономикой Украины, оценить, насколько банки готовы возобновлять кредитование и имеют ли на это средства, как деятельность НБУ способствует экономическому восстановлению. А также дать представителям малого и среднего бизнеса возможность задать банкам и банковскому регулятору вопросы.
В ходе дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы:
- Как сейчас работает экономика, какие отрасли будут восстанавливаться быстрее всего?
– Как банковская система выдержала первые недели войны?
- Есть ли у банков ресурс для возобновления кредитования бизнеса?
- Что уже сделал НБУ и какими будут его дальнейшие шаги?
- Какие ограничения будут сохраняться и при каких условиях могут быть ослаблены или отменены
- и другие
Спикеры:
– Сергей Николайчук, заместитель Главы Правления НБУ, руководитель блока "Монетарная стабильность"
- Евгений Дубогрыз, эксперт по банкам, CASE Украина
Модератор: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE
Мероприятие проходит в формате вебинара (Zoom). Трансляция на странице "Ціна держави" в Facebook.
Регистрация по ссылке.
Организатор дискуссии Центр социально-экономических исследований CASE Украина. При поддержке и информационном партнерстве с ведущим деловым онлайн-изданием Экономическая Правда.
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