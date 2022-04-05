России не хватает чипов для карточек своей платежной системы Мир: просит у Китая

Российская платежная система "Мир" после западных санкций не может найти чипов для своих карт и ищет их в Китае, где из-за вспышки коронавируса тоже сократилось производство.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора компании.

Член правления Национальной платежной системы (НСПК) Олег Тишаков заявил, что Россия сталкивается с дефицитом микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой после санкций.

Он говорит, что несколько китайских поставщиков согласились работать с агрессором, и процесс сертификации продолжается.

В марте международные платежные системы Visa, Mastercard и American Express сообщили о своем выходе из РФ из-за ее вторжения в Украину. При этом в результате западных санкций государство-террорист больше не может покупать чипы у ЕС или США.

Таким образом, россияне массово открывают карточки российской национальной системы "Мир", которая в кобейджинге с UnionPay выпускает карточки, которые все же позволят россиянам рассчитываться в интернете. Однако теперь чипов для их выпуска не хватает.

Карточки "Мир" принимаются только некоторыми банками в отдельных странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.

Напоминаем:

Международные платежные системы Visa и MasterCard с 10 марта перестали работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, ими также нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах.

Для того чтобы обойти ограничения, некоторые россияне начали ездить за границу, преимущественно в страны Центральной Азии, и открывать карточные счета там.