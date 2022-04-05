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Готовятся к восстановлению: регионам разрешили самостоятельно покупать стройматериалы

Вторник, 5 апреля 2022, 21:26 - Дана Гордийчук

Местные власти смогут самостоятельно покупать строительные материалы для аварийных работ за счет государственного бюджета, что позволит быстро восстановить больницы, дома и другие объекты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Своим решением, которое Кабинет министров одобрил 5 апреля, регионам разрешили за счет госбюджета покупать такие материалы как стекло для оконных и дверных блоков, ДСП/ДВП и гипсокартонные плиты, брусья, доски и рейки, гвозди, пленку, металлические листы и т.д.

Таким образом, власть "на местах" сможет безотлагательно проводить первоочередные аварийно-ремонтные работы на объектах, которые повреждены из-за российского военного нападения.

Как отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, это позволит регионам в условиях военного положения покупать самые необходимые строительные материалы и восстанавливать больницы, административные помещения, жилые здания и коммунальные предприятия, пострадавшие от российских атак.

Заказчиками будут выступать военные администрации в населенных пунктах, пострадавших в результате боевых действий.

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