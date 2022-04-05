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Сетям продовольственных магазинов разрешили брать льготные кредиты

Вторник, 5 апреля 2022, 21:08 - Дана Гордийчук

Правительство разрешило продовольственным сетям привлекать льготные кредиты сроком на год под 5%, максимальная сумма – 1 млрд. грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее решение Кабинет министров принял 5 апреля.

Это позволит пополнить оборотные средства, не закрывать магазины и рассчитываться за продукты с украинскими производителями, пояснил премьер-министр Денис Шмигаль.

Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах находились продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости", – рассказал он.

Также Шмигаль сообщил, что уже началась программа бесплатной раздачи продуктовых наборов в прифронтовых городах Украины. Их выдано уже 200 тысяч, больше всего – в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Всего сформируют около 12 миллионов наборов с едой. Для этого правительство закупило 133 тысяч тонн продовольствия на почти 4 млрд грн, в частности – у украинских предприятий, чтобы загружать их заказами.

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продовольствие
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