Ощадбанк предоставит кредит Нафтогазу на восстановление инфраструктуры
Вторник, 5 апреля 2022, 20:27 -
Через кредит Ощадбанка Нафтогаз поможет в восстановлении критической инфраструктуры, которая получила повреждения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
В частности, речь идет о газопроводах, линиях электропередач, водоснабжении. Кредит будет в размере 4,5 миллиардов.
"Это также позволит Нафтогазу закупать голубое топливо, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - резюмировал премьер.
Напоминаем:
По состоянию на 5 апреля в Украине остаются обесточенными более 1245 населенных пунктов, всего более 759,3 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 334 тысяч абонентов.
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