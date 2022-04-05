Все разделы
Укр / Рус

Ощадбанк предоставит кредит Нафтогазу на восстановление инфраструктуры

Вторник, 5 апреля 2022, 20:27 - Илья Колдомасов

Через кредит Ощадбанка Нафтогаз поможет в восстановлении критической инфраструктуры, которая получила повреждения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, речь идет о газопроводах, линиях электропередач, водоснабжении. Кредит будет в размере 4,5 миллиардов.

"Это также позволит Нафтогазу закупать голубое топливо, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - резюмировал премьер.

Напоминаем:


По состоянию на 5 апреля в Украине остаются обесточенными более 1245 населенных пунктов, всего более 759,3 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 334 тысяч абонентов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ощадбанк Нафтогаз
Материалы по теме
Ощадбанк запустил онлайн-продажу медицинской страховки за границей 5 апреля 2022, 14:02
Если нет доступа к Укрпочте: все социальные выплаты разрешили получать в Ощадбанке 28 марта 2022, 18:28
Ощадбанк запустил программы поддержки аграриев 17 марта 2022, 17:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте