Ощадбанк предоставит кредит Нафтогазу на восстановление инфраструктуры

Через кредит Ощадбанка Нафтогаз поможет в восстановлении критической инфраструктуры, которая получила повреждения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В частности, речь идет о газопроводах, линиях электропередач, водоснабжении. Кредит будет в размере 4,5 миллиардов.

"Это также позволит Нафтогазу закупать голубое топливо, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет", - резюмировал премьер.

Напоминаем:



По состоянию на 5 апреля в Украине остаются обесточенными более 1245 населенных пунктов, всего более 759,3 тысячи потребителей. Без газоснабжения остаются более 334 тысяч абонентов.