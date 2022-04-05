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Альфа-Банк спишет 20% кредита клиентам, погасившим 80% задолженности

Вторник, 5 апреля 2022, 19:43 - Экономическая правда

Альфа-Банк закроет остаток задолженности в размере 20% по кредитам клиентов, которые до 1 мая 2022 года оплатят 80% задолженности по ним.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Альфа-Банк Украина разработал специальное предложение, которое даст клиентам возможность сэкономить 20% собственных средств через прощение этой доли действующего кредита. Для этого нужно до 1 мая включительно оплатить всего лишь 80% задолженности по действующему кредиту – и банк закроет остаток задолженности", – говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом можно закрыть потребительские кредиты и кредиты наличными, сумма в остатке по которым по состоянию на 1 апреля составляет более 10 тыс. грн по срочной и просроченной задолженности до 180 дней.

Экономическая правда

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