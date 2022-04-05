General Motors и Honda разрабатывают бюджетные электромобили

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Американский и японский автопроизводители General Motors и Honda Motor совместно разработают модельный ряд электрокаров, стоимостью менее 30 тысяч долларов.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"GM и Honda используют свои передовые технологии, дизайн и производственные стратегии для создания доступного и востребованного электромобиля во всем мире, включая наши ключевые рынки в Северной и Южной Америке и Китае", – заявила глава GM Мэри Барра.

Ожидается, что компании приступят к массовому производству в 2027 году.

"Повышение доступности электромобилей является ключевой проблемой в процессе массовой адаптации потребителей к новым технологиям. Несмотря на то, что популярность таких автомобилей растет, их по-прежнему могут позволить в основном более богатые слои населения", – говорится в сообщении.

GM и Honda договорились также сотрудничать в вопросе разработки новых технологий производства аккумуляторов для еще большего снижения стоимости электрификации, улучшения технологий вождения и повышения устойчивости производства.

Согласно планам GM, компания намеревается к 2025 году производить и продавать около 2 млн электрокаров в мире ежегодно. Honda ранее фокусировалась в основном на выпуске гибридных автомобилей, но в последнее время начала расширять предложение электрокаров.

Экономическая правда