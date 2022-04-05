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Для конкуренции со Starlink: Amazon купил 83 запуска у трех ракетных компаний

Вторник, 5 апреля 2022, 18:57 - Алексей Павлыш

Американский онлайн-ритейлер Amazon подписал многомиллиардный контракт на 83 запуска с европейской Arianespace, американскими Blue Origin и ULA – они выведут на орбиту спутники интернет-провайдера Project Kuiper, которые должны конкурировать со Starlink от SpaceX.

Об этом пишет Space News.

Отмечается, что это самое крупное подобное соглашение в истории – официально Amazon не раскрывает финансовых условий.

Как пишет издание, общая стоимость, включая разработку и производство спутников, – около $10 млрд.

Project Kuiper – проект низкоорбитального спутникового интернета Amazon.

При этом 38 запусков проведут на ракете Vulcan американской ULA. 18 – на Ariane 6 европейской Arianespace.

12 запусков (с опцией на дополнительные 15) – на New Glenn американской Blue Origin, которая принадлежит основателю Amazon Безосу.

Space News добавляет, что все три ракеты сейчас разрабатываются и еще не совершили ни одного полета.

Экономическая правда

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Amazon космическая отрасль космос SpaceX
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