Заводы Coca-Cola и Pepsi в Украине не работают: исчезнут ли напитки из магазинов

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Производители безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi в Украине начинают экспорт продукции из-за границы во избежание дефицита товара на полках магазинов.

Об этом пишет Forbes.

Украинский офис производителя напитков "Кока-кола Бевериджес" уже почти месяц не имеет доступа к своему заводу в поселке Большая Дымерка недалеко от Броваров. Населённый пункт освобожден от российских оккупантов, однако территорию предприятия необходимо проверить сотрудникам ГСЧС. Она может быть заминирована.

9 марта на предприятии в результате обстрелов была разрушена электростанция, в каком состоянии находятся другие части предприятия и склад, главный офис не знает. Если пострадало только энергетическое подразделение, то ситуация не критична. Вопрос запуска завода зависит от ситуации на фронте.

В Украине компания разливает 40 видов безалкогольных напитков, включая Coca-Cola, Fanta, Schweppes. Завод обеспечивал ими не только украинский рынок, но и Армению и Молдову.

После потери контроля за своими мощностями украинский рынок обеспечивают довоенными запасами.

В зонах боевых действий расположены и объекты главного конкурента Coca-Cola – PepsiCo. Это молокоперерабатывающий завод в пригороде Киева и два комплекса по производству чипсов, соков и напитков в Николаевской области.

В портфеле PepsiCo – напиток Pepsi, соки Sandora, холодный чай Lipton Ice Tea, чипсы Lays и детское питание "Агуша". Сейчас в Украину их поставляют из соседних стран. В частности, Pepsi – из Польши.

Рассматривает возможность импорта в Украину и Coca-Cola.

Отмечается, что PepsiCo уже заказала у львовских и тернопольских аграриев 30 тысяч тонн картофеля для производства чипсов.