Заводы Coca-Cola и Pepsi в Украине не работают: исчезнут ли напитки из магазинов
Производители безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi в Украине начинают экспорт продукции из-за границы во избежание дефицита товара на полках магазинов.
Об этом пишет Forbes.
Украинский офис производителя напитков "Кока-кола Бевериджес" уже почти месяц не имеет доступа к своему заводу в поселке Большая Дымерка недалеко от Броваров. Населённый пункт освобожден от российских оккупантов, однако территорию предприятия необходимо проверить сотрудникам ГСЧС. Она может быть заминирована.
9 марта на предприятии в результате обстрелов была разрушена электростанция, в каком состоянии находятся другие части предприятия и склад, главный офис не знает. Если пострадало только энергетическое подразделение, то ситуация не критична. Вопрос запуска завода зависит от ситуации на фронте.
В Украине компания разливает 40 видов безалкогольных напитков, включая Coca-Cola, Fanta, Schweppes. Завод обеспечивал ими не только украинский рынок, но и Армению и Молдову.
После потери контроля за своими мощностями украинский рынок обеспечивают довоенными запасами.
В зонах боевых действий расположены и объекты главного конкурента Coca-Cola – PepsiCo. Это молокоперерабатывающий завод в пригороде Киева и два комплекса по производству чипсов, соков и напитков в Николаевской области.
В портфеле PepsiCo – напиток Pepsi, соки Sandora, холодный чай Lipton Ice Tea, чипсы Lays и детское питание "Агуша". Сейчас в Украину их поставляют из соседних стран. В частности, Pepsi – из Польши.
Рассматривает возможность импорта в Украину и Coca-Cola.
Отмечается, что PepsiCo уже заказала у львовских и тернопольских аграриев 30 тысяч тонн картофеля для производства чипсов.
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