В Сильпо разрушены 23 магазина, постепенно возобновляют работу остальные

Торговая сеть "Сільпо" (Fozzy Group) потеряла 23 магазина из-за войны, но в ближайшие недели планирует возобновить работу до 30 магазинов в Киеве и на освобожденных территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Сильпо.

Компания отметила, что 260 магазинов сети продолжают работать ежедневно и обеспечивать работой 34 тысяч украинцев.

В общей сложности 68 магазинов сети сейчас закрыты (5 807 рабочих мест), из них 23 – разрушены (2 102 рабочих места). При этом с некоторыми точками пока нет связи, нарушены цепочки поставки и стабильность ассортимента. Число рабочих часов в магазинах при этом сократилось на 20%.

В компании говорят, что преимущественно удалось восстановить работоспособность логистических цепочек. Самая тяжелая ситуация с замороженными продуктами, состав которых уничтожен под Броварами. Также пришлось закрыть склад в Харькове (101-е рабочее место).

В целом в Сильпо сейчас работают четыре собственных состава, и еще один удалось перенести – в итоге количество рабочих мест в логистике составляет 96% довоенного уровня.

Также сеть была вынуждена полностью остановить собственное производство продуктов. Некоторые линии удалось эвакуировать и запустить на западе Украины, благодаря чему сохранилось 88 рабочих мест из 513. Сильпо надеемся вскоре начать восстанавливать завод в Ворзеле и вернуть 298 специалистов на работу.

Многие проекты в маркетинге, ИТ и коммерции пришлось сократить, поэтому с сотрудниками задействованных офисов временно были приостановлены трудовые отношения или их перевели на работу в другие, критические в состоянии войны, сферы.

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