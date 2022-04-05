В Германии обезвредили крупнейшую русскоязычную платформу даркнета

Службы Германии обезвредили крупнейший в мире нелегальный русскоязычный рынок даркнета "Hydra Market".

Об этом сообщается на сайте спецорганов.

"Есть подозрения в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в Интернете, коммерческом приобретении или предоставлении возможности для несанкционированной покупки или несанкционированной продажи наркотиков, а также в отмывании коммерческих денег", - говорится в пресс-релизе.

Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу даркнета , доступ к которой через сеть Tor был как минимум с 2015 года. На торговой площадке было зарегистрировано около 17 миллионов клиентов и более 19 000 продавцов.

По оценкам органов, она была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году его продажи составили не менее 1,23 миллиарда евро. Впоследствии операции были конфискованы биткоины на сумму, 23 миллионам евро, которые относятся к торговой площадке.