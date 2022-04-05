Госпродпотребслужба: есть существенное повышение цен почти на все социально значимые продтовары

Госпродпотребслужба заявила, что по состоянию на 04.04.2022 по сравнению с 23.02.2022 наблюдается существенное повышение цен почти на все продовольственные товары.

Об этом говорится в сообщении ведомства на сайте.

В частности, на хлеб пшеничный – на 28,5 %, хлеб ржано-пшеничный – 12,5 %, крупу гречневую – 25,5 %, макаронные изделия – 24,5 %, масло подсолнечное – на 11,9 %, лук репчатый – 27,2% и т.д. продукты питания.

Подавляющее большинство сообщений касалось роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, горючее, продажу алкоголя, отсутствие расчета за безналичность.

Нарушения были установлены в каждом втором хозяйствующем субъекте. "По результатам проведенной работы были снижены цены на экономически обоснованный уровень, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации", - резюмировали там.

Напоминаем:

Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых продукты питания, горючее, лекарственные средства.