Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг богачей от Forbes

CEO автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Об этом говорится в статье Forbes.

До этого четыре года подряд рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос.

По оценкам издания, состояние Маска составляет 219 млрд долларов - на 48 млрд больше, чем у идущего вторым Безоса (171 млрд долл.).

Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 68 млрд долларов.

Состояние Безоса за год упало на 6 млрд дол.

Хотя Маск был в списке миллиардеров мира по версии Forbes в течение десяти лет, его состояние существенно выросло за последние два года.

Впервые в список Forbes Илон Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд.

Замыкает топ-3 в рейтинге Бернар Арно и семья (158 млрд долл.), основной актив – группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Экономическая правда