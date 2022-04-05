Поставки импортной рыбы в РФ из-за санкций сократятся на 35%

Поставки импортной рыбы в РФ из-за санкций сократятся на 28-35% в годовом измерении - речь идет, прежде всего, о лосось, тунец, креветках и другой продукции.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая.

По исследованию ассоциации, в 2021 году Россия ввезла 579 тыс т рыбной продукции на $2,1 млрд, по итогам текущего года показатель снизится до 385 тыс т и $1,5 млрд. Основная статья российского импорта - атлантический лосось и форель.

"По мнению авторов исследования, сокращение поставок сравнимо с 2014-2015 годами, когда из-за продовольственного эмбарго рыбный импорт упал почти наполовину (на 47% в натуральном выражении и на 53% - в денежном). В 2022 году импорт рыбы снизится из-за выпадения поставок из "недружественных стран" и государств, которые ограничивают поставки в Россию, говорится в исследовании. На долю таких стран в 2021 году приходилось 35% импорта в натуральном выражении и 24% - в денежном", - пишет издание.

Также к снижению поставок может привести подорожание импортной рыбы для российского потребителя из-за девальвации рубля, что вызовет перераспределение спроса внутри потребительской корзины, а также сложности с логистикой и удорожание перевозок, вызванные, в частности, уходом из России нескольких крупных перевозчиков, включая Maersk и MSC.

На импорте могут также сказаться возможные сбои в расчетах с поставщиками из-за санкций против российских банков, отметили в ассоциации.

При этом заместить выпадающие поставки импортной рыбы "будет проблематично", считают авторы исследования.

По их словам, в России добывают креветки, сельдь и скумбрию, хотя их качество может отличаться от импортной продукции, но с заменой зарубежного охлажденного атлантического лосося, мороженого тунца могут возникнуть проблемы.

Экономическая правда