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Крупное европейское хранилище газа в Германии прекратило закачку

Вторник, 5 апреля 2022, 13:19 - Экономическая правда

Подземное хранилище газа "Реден" в Германии с 1 апреля прекратило закачку и отбор газа.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. 

"Реден" является одним из крупнейших ПХГ в Европе и самым крупным в ФРГ.

Мощность "Реден" составляет 4,2 млрд куб. м. Сейчас ПХГ заполнено лишь на 0,51%. Оператором газового хранилища выступает германская Astora GmbH — "дочка" Gazprom Germania Gmbh.

Gazprom Germania — оператор нескольких крупных газохранилищ в Германии. 1 апреля группа "Газпром" прекратила участие в своей немецкой дочерней компании и всех принадлежащих ей активах. 4 апреля Gazprom Germania GmbH была передана под попечительное управление Федеральному сетевому агентству ФРГ.

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газ ПХГ Германия
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