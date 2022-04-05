Крупное европейское хранилище газа в Германии прекратило закачку

Подземное хранилище газа "Реден" в Германии с 1 апреля прекратило закачку и отбор газа.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

"Реден" является одним из крупнейших ПХГ в Европе и самым крупным в ФРГ.

Мощность "Реден" составляет 4,2 млрд куб. м. Сейчас ПХГ заполнено лишь на 0,51%. Оператором газового хранилища выступает германская Astora GmbH — "дочка" Gazprom Germania Gmbh.

Gazprom Germania — оператор нескольких крупных газохранилищ в Германии. 1 апреля группа "Газпром" прекратила участие в своей немецкой дочерней компании и всех принадлежащих ей активах. 4 апреля Gazprom Germania GmbH была передана под попечительное управление Федеральному сетевому агентству ФРГ.