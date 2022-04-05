Российский олигарх о ситуации в РФ: Больше, чем очередной экономический кризис

Основной акционер Новолипецкого металлургийного комбината Владимир Лисин рассказал о проблемах, связанных с войной в Украине и введенными против России санкциями.

Об этом пишет "Коммерсант".

Ключевым вопросом повестки становится не развитие, а выживание бизнеса, считает Лисин.

"Разрушаются формировавшиеся годами цепочки поставок, сбоят логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения", – сказал он..

По мнению Лисина, некоторые регуляторные инициативы в РФ вызывают обеспокоенность. Среди таких инициатив он называет расширение списка экспортных товаров, которые предполагается продавать за рубли.

"Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков", – сказал Лисин.

Но главный, по его мнению, рецепт в нынешней ситуации – давать возможность бизнесу и людям приспособиться к новым условиям.

"Не надо пытаться все администрировать до дыр, это только вредит бизнесу. Сегодняшняя ситуация – это больше чем очередной экономический кризис, с которыми мы сталкивались ранее. Она требует гораздо более серьезного подхода и качественных, взвешенных решений", – заявил олигарх.