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Укр / Рус

Для россиян подорожали туры в Турцию и Египет

Вторник, 5 апреля 2022, 11:46

Стоимость организованных поездок в Турцию и Египет для россиян выросла примерно на 35% по сравнению с осенью прошлого года. 

Об этом пишет Коммерсант.

Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс руб, в Египет — 129,82 тыс руб, что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года.

Напоминаем:

В феврале впоследствии инфляции в РФ подорожал зарубежный туризм более чем на 28%.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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