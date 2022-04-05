Для россиян подорожали туры в Турцию и Египет

Стоимость организованных поездок в Турцию и Египет для россиян выросла примерно на 35% по сравнению с осенью прошлого года.

Об этом пишет Коммерсант.

Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс руб, в Египет — 129,82 тыс руб, что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года.

Напоминаем:

В феврале впоследствии инфляции в РФ подорожал зарубежный туризм более чем на 28%.