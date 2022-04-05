Украинцы через "Дію" собрали уже 235 миллионов на армию
Через сервис "Дія" уже собрали 235 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 230 тысяч украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.
"Помочь армии финансово можно за несколько кликов в Дії. Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать на помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты", - пояснили в "Дії".
"Благодаря вашим донатам вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам ровно 600 технических средств и оборудования", - говорят в сервисе.
Среди них:
- 251 источник питания,
- 83 средства связи,
- 72 планшета,
- 32 накопителя,
- 24 квадрокоптера,
- 20 единиц сетевого оборудования,
- 15 ноутбуков,
- 13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,
- 5 инструментов для монтажа сетей,
- 3 генератора,
- 1 компьютерная мышка,
- 1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.
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