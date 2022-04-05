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Украинцы через "Дію" собрали уже 235 миллионов на армию

Вторник, 5 апреля 2022, 10:59 - Алексей Павлыш

Через сервис "Дія" уже собрали 235 млн грн на армию – к сбору средств присоединились более 230 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія" в Telegram.

"Помочь армии финансово можно за несколько кликов в Дії. Нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать на помощь армии, ввести сумму вклада и реквизиты карты", - пояснили в "Дії".

"Благодаря вашим донатам вчера фонд "Вернись живым" передал украинским бойцам ровно 600 технических средств и оборудования", - говорят в сервисе.

Среди них:

  • 251 источник питания,
  • 83 средства связи,
  • 72 планшета,
  • 32 накопителя,
  • 24 квадрокоптера,
  • 20 единиц сетевого оборудования,
  • 15 ноутбуков,
  • 13 единиц тепловизионной, ночной и дневной оптики,
  • 5 инструментов для монтажа сетей,
  • 3 генератора,
  • 1 компьютерная мышка,
  • 1 пикап, адаптированный к нуждам ВСУ.

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Дія деньги
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