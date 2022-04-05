Бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта — 500 миллионов
В аэропорту Борисполь по предварительным подсчетам за время войны потери доходов составили 3,5 миллиарда, Укрпочта — более 500 миллионов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, в Укрпочте падение импорта составило 85%, экспорта 65%, и падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей.
"Позитивные новости в том, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления", - отметил Кубраков, добавив, что граждане начинают возвращаться и платить коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.
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