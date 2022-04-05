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Скидка на российскую нефть достигла рекордного значения

Вторник, 5 апреля 2022, 10:02
 
Dmitry Beliakov/Bloomberg via Getty Images

Международный трейдер Trafigura предлагает нефть российской марки Urals с поставкой 20-24 апреля с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель к бенчмарку Dated Brent.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Platts. 

Предыдущий максимальный дисконт в марте в минус 31,35 доллара за баррель предлагал в марте нефтетрейдер Litasco. 

18 марта агентство Argus сообщило, что скидка на российскую нефть в Северо-Западной Европе увеличилась до минус 30,2 доллара за баррель. В тот же день Международное энергетическое агентство спрогнозировало сокращение экспорта российской нефти и нефтепродуктов с апреля на 3 млн баррелей в сутки. 

Аналитики связывают сильный дисконт на Urals с резким падением спроса на нефть этой марки.  Европейские покупатели опасаются усиления санкций, которые принимают США, Великобритания и ЕС против России в связи с войной в Украине, и предпочитают покупать альтернативные сорта нефти – Forties и Johan Sverdrup. 

Резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти также оказывают давление на Urals.

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нефть Россия
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