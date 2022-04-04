Все разделы
Укр / Рус

Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:51 - Дана Гордийчук

Платформа для аренды жилья Airbnb запретила пользователям из России и Беларуси бронировать на сайте с 4 апреля.

Об этом говорится в сообщении компании.

Все бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 г. и позднее, отменены. Еще в начале марта Airbnb сообщила об остановке всех сделок на территории страны-агрессора и Беларуси.

Это значит, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте.

Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. … Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb", – говорится в сообщении.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Airbnb
Материалы по теме
Сервис Airbnb блокирует "благотворительное" бронирование жилья в Украине из-за мошенников 21 марта 2022, 17:17
Иностранцы забронировали жилье в Украине на Airbnb на 15 миллионов долларов 12 марта 2022, 11:23
Поддержка украинцев: иностранцы бронируют номера на Airbnb, не планируя приезжать 5 марта 2022, 20:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте