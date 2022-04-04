Российские ученые могут лишиться доступа к 97% научной информации

Россию ждет научно-информационная блокада, вследствие которой местные ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, на территории России вскоре будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus. Все это должно привести к упомянутым последствиям.