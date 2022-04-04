В РФ хотят сажать за исполнение иностранных санкций

В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому за исполнение иностранных санкций руководством коммерческих, или других организаций предусмотрена уголовная ответственность до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Коммерсант.

Также это может повлечь за собой штраф до 1 млн руб. Логику документа объяснили в путинской партии Единая Россия, мол бизнес, в том числе компании с госучастием, отказывается от работы с попавшими под санкции организациями "под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения". А "недобросовестные конкуренты" активно призывают "не работать с компаниями под санкциями".

Напоминаем:

Ранее в России ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны.