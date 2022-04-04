Количество граждан и представителей бизнеса, сложившихся в военные облигации — более 4 тысяч
Понедельник, 4 апреля 2022, 20:50 -
Более 4 тысяч граждан и представителей бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму более 4,8 миллиарда гривен и почти 1,6 миллиона долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков – первичных дилеров. В то же время и в дальнейшем постоянными темпами увеличивается объем торгов на вторичном рынке – на прошлой неделе он вырос до 7 млрд грн.
Напоминаем:
Министерство финансов привлекло в государственный бюджет более 29 млрд грн и около 12 млн долл благодаря восьми аукционам по продаже военных облигаций.
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