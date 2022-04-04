За месяц украинцы получили из касс почти 4 миллиарда наличных денег

Объемы выдачи наличных из касс торговых предприятий за март составили около 3,8 миллиарда. А за месяц совершено примерно 2,7 миллиона таких операций.

Об этом сообщает НБУ.

Средний чек одной операции составил около 1400 грн. "То есть в марте в среднем ежедневно происходило примерно 88 тысяч сделок на сумму свыше 124 млн грн. Такую возможность для своих клиентов настроили 25 украинских банков-эмитентов платежных карт", - объяснили в регуляторе.

Там напомнили, что такие возможности магазинам предоставили шесть банков-эквайров – Райфайзен, Приват, Сбер, Південний, Альфа-банк и банк Восток. Количество pos-терминалов, поддерживающих этот функционал, составляет не менее 35 тысяч штук.

Больше и чаще украинцы получали наличные во время расчетов в крупных торговых сетях, в частности в супермаркетах АТБ, Сильпо, VARUS, Фора, FOZZY и NOVUS. Также для снятия наличных денег активно использовались сети аптек и АЗС.

Напомним:

Граждане могут получить наличные в предприятиях торговли на территории всей Украины. Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности. Получить можно от 500 до 6000 гривен в зависимости от торгового предприятия.