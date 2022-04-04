Вклады в банках с начала войны выросли на 30 миллиардов – НБУ

Вклады юридических и физических лиц с начала войны по 31 марта выросли 28,1 миллиарда гривень в эквиваленте.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Ярослав Матузка в интервью FinClub.

"В целом объем средств клиентов вырос: по состоянию на 31 марта имеем плюс 28,1 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с началом войны – 24 февраля", – сказал Матузка.

По его словам, гривневые вклады населения с начала войны выросли на 18%.

Средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах, срочные и валютные вклады сокращаются.

При этом объемы средств предприятий сократились, так как значительная часть средств пошла на выплаты зарплат и налогов, а большое количество предприятий прекратило работу, добавил Матузка.

Как сообщалось, депозиты физлиц с начала этого года по начало войны сократились на 4,5%, в том числе в феврале – на 2,7%, до 687,14 млрд грн.