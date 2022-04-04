В Германии "дочку" Газпрома передадут во внешнее управление

Бывшая дочерняя компания "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH будет передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября.

Об этом заявил глава немецкого Министерства экономики Роберт Хабек, передает Bloomberg.

31 марта "Газпром" прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH, которая выступает оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, и во всех принадлежащих ей активах.

По словам источника агентства, власти предлагают госкредиты потенциальным покупателям Gazprom Germania GmbH или ее подразделений, в том числе оператора хранилищ природного газа Astora и газораспределительной компании Wingas GmbH.

Кроме того, они не исключают национализацию Gazprom Germania в качестве крайней меры, однако пытаются найти другое решение.