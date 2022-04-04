Министр порекомендовал аграриям в этом сезоне сеять три культуры

Дніпропетровська ОДА

Государство рекомендует аграриям сеять культуры с максимальной удельной стоимостью, чтобы в случае проблем с экспортом агропродукции они получали максимальную выручку от продажи сырья.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

Сольский посоветовал с/х производителям выращивать высокомаржинальные и относительно простые в логистике подсолнечник, рапс и сою.

"Существенное ограничение экспортных логистических возможностей оказывает непосредственное влияние на то, сколько фермеры и аграрии могут продать зерна – соответственно, сколько получить денег, которые необходимы для зарплат, посевной, выплаты арендаторам и т.д. Это самая сложная вещь", – отметил министр.

По словам министра, из-за военной агрессии России в Украине министерство агрополитики ожидает в 2022 году сокращения посевных площадей яровых культур на 20,5%, или 3,5 млн га, – до 13,44 млн га с 16,92 млн га в 2021 году.

Сольский также отметил определенный прогнозируемый дефицит горючего, однако украинские аграрии имеют доступ к топливу для посевной.

Приоритетными задачами Минагрополитики является налаживание логистики, обеспечение возможности фермерам продолжать работу и получать доходы, удержание бизнеса от закрытия, обеспечение владельцам паев возможности получать арендную плату, а также занятость работников в АПК.

По состоянию на 1 апреля Украина засеяла основными с/х культурами 0,6 млн га, что составляет 4,4% от запланированных на нынешний сезон 13,44 млн га.

Сев яровых культур начала уже 21 область Украины, тогда как в прошлом году на аналогичную дату к посевной приступили 15 областей.

Из-за военной агрессии РФ в Украине в этом сезоне ожидается уменьшение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании простейших в производстве культур, но важных с точки зрения продовольственной безопасности – гороха, ячменя и овса.

Экономическая правда