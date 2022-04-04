Временную переправу в Стоянке на трассе Киев-Чоп построят через две недели

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На месте разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к строительству временной переправы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, переправа будет открыта примерно через две недели. Полноценное движение одним проездом моста может быть запущено уже через два месяца, обоими проездами – через три-четыре месяца.

Кроме того, около десяти дней займет строительство временной переправы на месте разрушенного моста через р. Ирпень на трассе Р-30. Полноценный ремонт моста будет длиться два-три месяца.

Экономическая правда