Словакия вместе с остальными странами ЕС не будет платить за газ в рублях

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Словакия будет действовать в унисон с ЕС против требований России по платежам за газ в рублях.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее министр экономики страны Ричард Сулик заявлял, что страна будет работать вместе с Европой, но не может быть отрезана от российского газа. Так что если ей придется платить в рублях, то она это будет делать.

В то же время глава словацкого правительства подчеркнул, что "единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", – сказал Хегер.