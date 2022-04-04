Словакия вместе с остальными странами ЕС не будет платить за газ в рублях
Понедельник, 4 апреля 2022, 16:10
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Словакия будет действовать в унисон с ЕС против требований России по платежам за газ в рублях.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее министр экономики страны Ричард Сулик заявлял, что страна будет работать вместе с Европой, но не может быть отрезана от российского газа. Так что если ей придется платить в рублях, то она это будет делать.
В то же время глава словацкого правительства подчеркнул, что "единство является ключевым, и мы настаиваем на соблюдении условий контракта и платежей в евро", – сказал Хегер.
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