Шмигаль: удается сохранять баланс горючего

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что несмотря на дефицит топлива из-за вражеских обстрелов нефтебаза и определенных логистических разрывов, стране удается сохранять баланс обеспечения горючим.

Об этом он сказал в интервью изданию Новое время.

"Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны горючим", - заявил Премьер-министр.

Он сообщил, что могут быть логистические разрывы, но Правительство работает с поставщиками, Укрзализныцей и Министерством обороны "и ясно видим баланс горючего, которое нужно нашей стране", - резюмировал он.

Напоминаем:

Ранее Правительство забрало полностью акциз с горючего, бензина и дизеля и снизило НДС с 20% до 7%. Это решение оказало существенное влияние на цену на заправках.