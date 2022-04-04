На Волыни разрешили проводить сельхозработы возле госграницы

Жителям Волыни, имеющим земельные участки, расположенные возле госграницы, разрешили выполнять сельскохозяйственные работы.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Граждане, имеющие земельные участки, расположенные по линии инженерных пограничных сооружений, смогут проводить на них полевые работы. Напомним, что, в связи с введением военного положения на территории Украины, в пределах Ковельского и Владимир-Волынского контролируемых пограничных районов временно ограничен пропуск лиц и транспортных средств за линию инженерных ограждений.

Также действуют дополнительные временные режимные ограничения на въезд и проведение работ в полосе местности, непосредственно прилегающей к границе, шириной 500 метров от линии госграницы (кроме сельскохозяйственных)", - говорится в сообщении.

"Однако, чтобы не допустить, во время войны, срыва посевной, владельцам участков (паев) разрешено находиться возле границы и трудиться на сельскохозяйственных угодьях. Также по линии инженерных сооружений пограничники будут запускать и соответствующую технику, которую граждане будут привлекать к весенне-полевым работам" , – объяснили в ведомстве.

При осуществлении хоздеятельности лица пропускаются за инженерные заграждения при предъявлении ими пропуска и документов, подтверждающих право на осуществление такой деятельности, добавляют пограничники.

Кроме того, украинцам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а иностранцам, кроме паспорта, еще и документ, подтверждающий законность их пребывания на территории Украины.

Экономическая правда