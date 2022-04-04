Белорусский разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси
Белорусская компания-разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Белоруси.
Об этом говорится в сообщении компании.
Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в этих странах и Wargaming уже начал процесс закрытия своей студии в Минске.
Ранее компания передала игровой бизнес в России и Белоруси под управление Lesta Studio. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - заявили в компании.
В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в России и Белоруси и будут управляться новым владельцем.
"Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", - сказали в Wargaming.
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